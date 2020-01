Klopp critica ritmo frenético do calendário do futebol inglês

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, voltou a criticar nesta sexta-feira o ritmo frenético dos jogos de futebol, em uma época do ano especialmente carregada na Inglaterra, segundo a tradição.

“Provavelmente existem pessoas que assistem todas (as partidas) ao vivo, mas não acho que seja bom para a vida social delas”, ironizou Klopp.

“Também não é bom para a minha”, disse ele. “Como tudo na vida, a qualidade deve prevalecer sobre a quantidade”, sentenciou o treinador alemão.

O Liverpool, líder da Premier League, venceu o Mundial de Clubes no Catar em 21 de dezembro, derrotando o Flamengo por 1 a 0. Desde então, jogou e venceu três jogos da Premier League, sem as férias de Natal, e no domingo assumirá outro compromisso, recebendo o Everton pela terceira rodada da Copa da Inglaterra.

Após a vitória de quinta-feira por 2 a 0 sobre o Sheffield United, o guineense Naby Keita, que se machucou no aquecimento, se juntou à lista dos contundidos dos ‘Reds’.

Outras equipes inglesas também sofreram perdas significativas neste momento de ritmo alucinante do futebol do país.

É o caso do Tottenham, que logo no primeiro dia do ano teve a lesão de seu ídolo Harry Kane, lesionado na coxa contra o Southampton e que poderá ficar um longo período afastado.

