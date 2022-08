Klopp critica atuação do Liverpool após empate contra o Fulham: ‘Atitude errada’

Parceria Lance & IstoÉ 06/08/2022 - 16:21 Compartilhe

O Liverpool estreou na Premier League 2022/23 com um tropeço. Os Reds empataram por 2 a 2 contra o Fulham, recém-promovido. E o técnico dos Reds, Jürgen Klopp, não “deixou barato” ao criticar a atitude do time no jogo deste sábado.

– Conseguimos um ponto em um jogo muito ruim da minha equipe. O melhor foi o resultado. Um jogo muito ruim. Como isso pode acontecer? – declarou Klopp.

+ West Ham x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Além das críticas realizadas à atitude da equipe no jogo, o técnico alemão também demonstrou insatisfação com o gramado do Craven Cottage ao classificá-lo como “seco”.

– A atitude foi errada no início. Tentamos reagir após 15 minutos. O campo estava seco, coisas assim. Realmente difícil. O resultado é bom, acho que não merecíamos mais do que isso. Temos que melhorar – finalizou.

E MAIS:

E MAIS: