Klopp convida técnico com câncer terminal para treinar o Liverpool por um dia: ‘Braços abertos’

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, convidou Sven-Goran Eriksson para treinar o tradicional time inglês por um dia. O gesto aconteceu após o ex-comandante da Inglaterra revelar no início deste mês um diagnóstico de câncer terminal. Torcedor do clube desde a infância, o sueco de 75 anos disse que o tumor, localizado no pâncreas, é inoperável. E por isso, ele tem apenas um ano de vida, no “melhor dos casos”.

“Você está convidado do fundo de todos os nossos corações para vir aqui. Pode utilizar meu escritório, pode conduzir uma sessão (de treinos) se quiser”, declarou Klopp à Sky Sports. “Pode ficar no meu escritório, conduzir uma sessão se quiser. Não há problema… Estamos de braços abertos, venha e vamos passar ótimas horas juntos.”

Assumir o comando do Liverpool é um antigo sonho não concretizado na longa carreira de Eriksson: “Meu pai ainda está vivo e é torcedor do Liverpool. E eu também sou, sempre fui”, afirmou. “Sempre desejei ser técnico do Liverpool, e isso com certeza não vai acontecer.”

Ele também passou por clubes como Lazio, Roma e Manchester City. Além disso, teve experiências internacionais na China, no México e, por último, nas Filipinas, onde comandou o time nacional. Isso sem esquecer sua contribuição como o primeiro treinador estrangeiro da seleção inglesa.

À frente da “geração de ouro” do futebol inglês entre 2001 e 2006, o sueco trabalhou com ícones como David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard e Wayne Rooney. Inclusive, foi adversário da seleção brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e no Japão. O Brasil acabou avançando com 2 a 1 no placar, com um gol antológico de Ronaldinho Gaúcho, em cobrança de falta.

Após o convite de Klopp viralizar nas redes sociais, internautas expressaram apoio à ideia de Eriksson assumir a área técnica do Liverpool Legends, time formado por jogadores históricos, em um amistoso diante do Ajax Legends. O confronto está marcado para 23 de março, no Anfield.

