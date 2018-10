Klopp considera Liga das Nações “a competição mais sem sentido do mundo”

A Liga das Nações “é a competição mais sem sentido do mundo”, avaliou o técnico alemão Jurgen Klopp, incomodado com o elevado número de partidas que seus jogadores precisam disputar e pela falta de descanso para aqueles que jogaram a Copa do Mundo.

“Infelizmente, agora os rapazes se vão e devem jogar jogos da Liga das Nações, a competição mais sem sentido do mundo do futebol. Esperamos que possam voltar com boa saúde e jogar estas competições fáceis que são a Premier League, a Liga dos Campeões e tudo isso”, ironizou Klopp.

No domingo, o Liverpool empatou sem gols com o Manchester City. Foi o sétimo jogo da equipe nos últimos 23 dias, uma média de quase uma jogo a cada três dias.

“Se querem ver jogadores frescos, é preciso dá-los descanso no verão”, indicou Klopp, lembrando que Jordan Henderson teve apenas duas semanas de férias.

“Quando os jogadores partem não é um problema, porque você pode ligar para o técnico da seleção e pedir descanso para um ou dois jogadores. Mas agora eles estão sob pressão porque é a Liga das Nações”, acrescentou sobre a competição criada pela Uefa, substituindo boa parte dos amistosos internacionais do calendário.

jw/ama/pm/fa