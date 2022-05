Klopp acredita que Thiago Alcântara estará recuperado para final da Champions

O técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, acredita que poderá contar com o meia Thiago Alcântara na final da Liga dos Campeões da Europa contra o Real Madrid, no próximo sábado, apesar dos recentes problemas físicos do jogador.

Thiago foi substituído com dores no tornozelo no primeiro tempo do jogo contra o Wolverhampton no fim de semana, pela última rodada do Campeonato Inglês.





O meia não treinou nesta quarta, mas Klopp se mostrou positivo quanto à recuperação da lesão.

“Parece que ele poderá treinar amanhã (quinta-feira). Vai nos ajudar muito, obviamente”, disse o treinador.

“Está evoluindo surpreendentemente bem. Depois do jogo eu não estava muito otimista, mas já à noite tivemos a notícia de que não era tão grave. Agora, vamos ver”, explicou Klopp.

kca/smg/nr/dr/cb