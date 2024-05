Klimt e Gaudí: exposição imersiva com obras dos artistas chega ao Brasil

As vendas de ingressos para a primeira temporada brasileira da exposição imersiva Klimt e Gaudí, o Impossível Existe já estão abertas. O evento aterrissará em São Paulo, no Mooca Plaza Shopping, em 7 de junho.

O espetáculo, que deverá percorrer cidades em todas as regiões do Brasil. O público brasileiro terá a oportunidade de presenciar exatamente os mesmos shows de superprojeções exibidos no grande Atelier des Lumières, em Paris, maior referência mundial na arte imersiva.

O espetáculo de movimento e luz levará os visitantes a uma viagem pelas pinturas brilhantes, sensuais e revolucionárias de Klimt e pelas fachadas onduladas, vidros e mosaicos coloridos e padrões orgânicos de Gaudí.

“Fazemos uma curadoria cuidadosa de nossas exposições para oferecer aos visitantes uma nova perspectiva sobre os grandes mestres da História da Arte. Não se trata apenas de ver as obras completas do artista; trata-se de vê-los ganhar vida através da música, adicionando profundidade e emoção a uma experiência inesquecível”, diz Grégoire Monnier, diretor do Culturespaces Studio.

Imersão tecnológica

Com tecnologia de última geração, que inclui superprojetores de alta performance, processamento de dados instalado em megacomputadores e transmissão 100% em cabos de fibra ótica, as enormes telas – inclusive o piso do espaço por inteiro – serão tomadas pela arte dos dois célebres artistas modernistas.

A exposição imersiva apresenta releituras emocionantes com o uso de técnicas e ferramentas avançadas de videografismo, que ampliam, movimentam e aplicam efeitos incríveis sobre as obras.

Para atender a uma preferência do público brasileiro, a exposição estreia no país incluindo no projeto diversos ambientes que compõem uma ampla área denominada pelos organizadores como pré-show, com ambientes que vão desde um foyer gaudiniano, inspirado nas curvas orgânicas, mosaicos coloridos e simulação da célebre incidência de luz solar nos vitrais da Sagrada Família, até instalações artísticas e espaços instagramáveis marcados pelo dourado notável da Art Nouveau sedutora de Klimt. O visitante terá a sensação de embarcar numa pequena viagem a Viena e Barcelona – cidades e palcos dos artistas homenageados.

Exposição Klimt e Gaudí O Impossível Existe Exposição Klimt e Gaudí O Impossível Existe Exposição Klimt e Gaudí O Impossível Existe Exposição Klimt e Gaudí O Impossível Existe Exposição Klimt e Gaudí O Impossível Existe Exposição Klimt e Gaudí O Impossível Existe Previous Next

“O Brasil vai receber um espetáculo imersivo que entrará para a história. Juntamos no mesmo evento, em um enorme atelier de projeções 3D de alta definição, duas exibições aclamadas em algumas das mais importantes metrópoles do mundo e agregamos a isto um pré-show com ambientes cenográficos incríveis. O resultado será algo jamais visto”, explica Telles.