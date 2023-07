Kleytton Guimarães é novo presidente da Fundação Banco do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 17:57 Compartilhe

O Banco do Brasil escolheu Kleytton Guimarães como novo presidente da Fundação do banco, braço social da instituição. Na instalação da Comissão de Combate às Desigualdades do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável, o Conselhão, a presidente do BB, Tarciana Medeiros, cumprimentou Guimarães, na figura de presidente da fundação.

Ela agradeceu pela dedicação da equipe em iniciativas como o protocolo de intenções assinado hoje com o Ministério da Igualdade Racial, que vai unir esforços em ações para combater o racismo e promover a inclusão e valorização de mulheres negras.

Guimarães é funcionário de carreira do BB desde 2009. De 2012 a 2017, trabalhou na Fundação Banco do Brasil na área de prospecção de parcerias, modelagem e assessoramento a projetos socioambientais, especialmente nos temas mudanças climáticas, resíduos sólidos e educação. Foi eleito, em 2019, presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília e foi membro do Comando Nacional dos Bancários.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias