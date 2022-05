Klaus pode ser novidade em escalação e estrear pelo Botafogo contra o Flamengo Sem estar 100% fisicamente, Kanu ainda é dúvida para o clássico pelo Brasileirão; zagueiro que veio do Ceará abre espaço para fazer primeira partida





Imagine se recuperar de uma lesão e estrear por um novo clube logo contra o maior rival. Essa é a situação que Klaus vive no Botafogo. Ainda sem saber se Kanu terá as condições ideais para enfrentar o Flamengo, neste domingo, o defensor que veio do Ceará pode ser a novidade na escalação.

A questão é que Klaus ainda não jogou pelo Glorioso. O jogador foi contratado no começo do ano ainda por Eduardo Freeland, ex-diretor de futebol. Logo se lesionou, passou batido no Carioca e viu outros nomes passarem à frente ‘na fila’.

O camisa 44 ficou no banco em quatro dos cinco jogos do português no comando do Glorioso. Agora, chegou a hora para a missão mais importante: entrar em campo. E provavelmente contra o maior rival.

Kanu sofreu uma lesão na coxa contra o Atlético-GO, na última semana. O camisa 3 até treinou com o grupo nos últimos dias, mas ainda não está 100% fisicamente. O Alvinegro ainda nutre esperança que ele estará em campo, mas não vai arriscar piorar o problema.

Philipe Sampaio e Joel Carli, outras opções do setor, estão fora da partida também por problemas físicos. Victor Cuesta é o único que passa à frente por uma vaga na titularidade. As outras opções são os jovens Lucas Mezenga e Kawan.

Klaus foi bem no Ceará em 2020, mas perdeu espaço no ano passado. O jogador tem problemas com lesões desde então e tem dificuldade para encontrar um ritmo constante de partidas.

Luís Castro ainda tem dúvidas quanto ao meio-campo do Glorioso para o clássico. O Botafogo faz o último treino antes do clássico neste sábado, ainda no Rio de Janeiro. Depois viaja para à Brasília, palco da partida.

