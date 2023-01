Klara Castanho percorre 130 km a pé até Santuário de Aparecida: ‘experiência intensa e transformadora’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/01/2023 - 13:06 Compartilhe

A atriz Klara Castanho percorreu 130 km a pé até Aparecida do Norte (SP), onde fica o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. De acordo com a atriz, ela começou a peregrinação na terça-feira (4) acompanhada de um tio.





“Ao todo, foram quatro dias caminhando, quatro dias intensos de reflexões, orações, choro, persistência e muita fé. Sou muito grata à Nossa Senhora Aparecida por me acolher, por escutar as minhas angústias e súplicas. A fé nela e em Deus me fortalece. Eles fazem eu manter a minha cabeça erguida e me dão forças para lutar”, escreveu Klara Castanho nas redes sociais.

No vídeo, publicado pela atriz, ela explica que a caminhada começou em Paraisópolis (MG). Klara contou que choveu durante os primeiros dias de caminhada e mostrou os trajetos com muita lama. Ela também registrou a emoção e a dor que estava sentindo quando estava chegando perto da basílica.

No post, a atriz também fez um agradecimento aos familiares, amigos e seguidores pelo carinho que vem recebendo.





