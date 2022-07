Klara Castanho mostra roteiro de ‘De Volta aos 15’: ‘Estudando’

Klara Castanho aproveitou o sábado (30) para mostrar que está focada no trabalho. A foto é de um roteiro. Na folha, é possível ler “De Volta aos 15” e “S02 E01”. “Estudando”, escreveu ela na legenda.







Os fãs ficaram animados com a notícia e com a volta às redes sociais. “Vamossss ❤️ Carol & anita”, disse Maísa, sua companheira de set. “Tô tão feliz com nosso processo. Tá sendo especial”, celebrou Yana Sardenberg, também colega de elenco da série. “Boa sorte Klarinhaaaa”, desejou a atriz Gabi Lopes. “Divaaa”, disse Pedro Vinícius, que também faz parte da produção.

Klara tinha se afastado das redes desde que jornalistas divulgaram que a atriz engravidou e entregou o bebê para adoção. A atriz veio a público revelar que havia sofrido um estupro e não sabia que estava grávida até poucos dias antes do parto.

Em De Volta aos 15, Anita, com 30 anos, volta ao seu passado, quando tinha apenas 15.

https://www.instagram.com/p/CgpCrjCuy8m/