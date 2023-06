Klara Castanho ganha ação na Justiça contra Antonia Fontenelle

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 21:01 Compartilhe

A Justiça do Rio de Janeiro deu causa favorável à atriz Klara Castanho em uma ação por danos morais contra a bolsonarista Antonia Fontenelle, que terá de pagar uma indenização de R$ 50 mil. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, em publicação nesta sexta-feira (23).

Ex-mulher do diretor de TV Marcos Paulo (1951-2012), a youtuber divulgou e criticou a atriz por entregar para adoção uma criança recém-nascida fruto de violência sexual.

A atriz evitou que o assunto se tornasse público (algo previsto em lei), mas acabou falando sobre o caso após ter sido exposta por Fontenelle.

A decisão é da juíza Flávia Viveiro de Castro, da 2ª Vara Cível da Barra.

De acordo com a publicação na coluna, Klara teria chorado copiosamente no momento que foi novamente reproduzida, na audiência, a live de Fontenelle.

A decisão ainda cabe recurso.

A sentença proferida teve como base a live onde se verificaram ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e ausência de solidariedade da ré.

