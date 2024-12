Klara Castanho é surpreendida ao vivo por colega: ‘Menos palavrinhas chulas em 2025’

Klara Castanho, 24, foi surpreendida ao vivo com a mensagem da amiga de elenco Maria Eduarda Carvalho no Encontro, da TV Globo, desta quinta-feira, 26. Durante o depoimento, a ruiva deu uma bronca na jovem por falar muito “palavrão”, levando a atriz ao riso.

Demonstrando que mãe de novela também é mãe na vida real, Maria Eduarda, que interpreta Teresa, a genitora de Eugênia, personagem da Klara em “Garota do Momento”, emocionou a plateia do programa com o recado especial.

“Hoje é você que tá sentada no sofá da Patrícia e o que vou dizer não é novidade. Pra mim é um prazer imenso contracenar com você. Nosso encontro foi uma das grandes felicidades de 2024 e espero que a gente entre 2025 se divertindo muito em cena”, começou.

E então, surpreendendo a todos, ela continua: “Só não pode falar tanto palavrão no camarim, tá bom, filhotinha? Menos palavrinhas chulas em 2025. Mamãe te ama. Beijos!”, finalizou.

O comentário divertiu a artista, que brincou: “Uma exposição dessa a uma hora dessa da manhã?”. Nas redes sociais, o momento também agradou os internautas. Um usuário escreveu: “Pô, Klara, perto dos ‘pais’ a gente sempre manera nos palavrões”.

Veja o momento: