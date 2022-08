Klara Castanho agradece apoio e carinho recebidos: ‘A gente está se recuperando’

Klara Castanho agradeceu, nesta terça-feira (02), o apoio que ela recebeu dos fãs após revelar que foi vítima de estupro.







“Antes de mais nada eu quero agradecer todo amor, carinho e cuidado e todo acolhimento que eu recebo e recebi. Eu quero agradecer a cada pessoa que tirou um tempinho para perguntar se eu estava bem, que compartilhou a própria história. Quero agradecer a cada um de vocês, eu tô retomando e retornando um pouco às redes sociais”, disse.

“Eu voltei a trabalhar, eu tô nesse início de processo da segunda temporada de ‘De Volta aos 15’, eu e minha família, a gente está se recuperando, recuperando a nossa força, vivendo um dia após o outro”, continuou.

A atriz aproveitou para contar mais sobre os próximos trabalhos. “Vim falar da segunda temporada de ‘Bom Dia, Verônica’, ela estreia nesta madrugada. A Ângela é muito importante para mim e eu espero que vocês a recebam muito bem”, completou.

Depois que a história veio à público, a Netflix retirou as cenas de abuso sexual com a atriz. As gravações foram feitas em 2021, antes da data do estupro.