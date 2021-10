Klabin tem lucro líquido de R$1,2 bi no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) – A Klabin teve no terceiro trimestre resultado recorde, impulsionado por demanda aquecida por seus principais produtos e aumentos de preço, fatores que tendem a se manter nos três últimos meses do ano, afirmou nesta terça-feira o vice-presidente financeiro da companhia de papel e celulose, Marcos Paulo Conde Ivo.

A companhia teve lucro líquido de 1,215 bilhão de reais no terceiro trimestre, revertendo prejuízo de 191 milhões sofrido um ano antes, em desempenho marcado ainda por queda no endividamento e crescimento de receitas.

As units da empresa, maior produtora de papel para embalagens do país e importante produtora de celulose, exibiam queda de 0,7% perto do final do pregão, em um desempenho melhor que a baixa de 1,7% do Ibovespa.

“Estamos confiantes que, no papel, poderemos repassar as pressões de custos nos preços”, disse Ivo. “O mercado está em boas condições nos principais produtos da Klabin, com boa demanda ou estável mas em patamares elevados”, acrescentou o executivo.

Já em celulose, Ivo afirmou que a demanda na Ásia, especialmente na China, foi morna no terceiro trimestre, mas isso pode ser compensado pela companhia com aumento de vendas de fibra curta na Europa e nos Estados Unidos, o que ajudou a elevar o preço médio do produto no resultado da companhia. O segmento teve no terceiro trimestre o melhor lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) desde 2016, quando a empresa voltou a operar neste mercado, com um resultado de 1,04 bilhão de reais, disse Ivo.

“Em celulose, neste último trimestre, e agora neste quarto trimestre não vai ser diferente, temos Europa com demanda forte, Américas também com mercado aquecido e Ásia já com demanda mais morna”, afirmou o executivo. “O spread entre fibra longa e fibra curta está em 200 dólares a tonelada… isso beneficiou e continuará beneficiando o resultado da Klabin”, acrescentou Ivo.

O executivo afirmou que ao longo do terceiro trimestre os preços de celulose na China caíram, enquanto na Europa tiveram forte aumento, mas “neste momento, os dois mercados estão estáveis” em relação ao final do terceiro trimestre. Além disso “fibra longa e fluff continuam em momentos bons”.

O executivo não deu detalhes, mas afirmou que “sem dúvida nenhuma o preço médio da celulose este ano vai ser maior que o do ano passado”.

Questionado sobre a entrada em operação da máquina de papel kraftliner do projeto Puma 2, que ocorreu no final de agosto, Ivo afirmou que vai estar operando a 100% da capacidade de 450 mil toneladas anuais em 2023. Em 2022, o equipamento, que produz kraftliner a partir de eucalipto, vai atingir cerca de 370 mil toneladas.

Já sobre a máquina de papel-cartão do projeto Puma 2, prevista para entrar em operação em 2023, Ivo comentou que apesar do mercado estar muito aquecido, a Klabin não tem “espaço de manobra” para uma eventual atencipação desse cronograma, pelo fato da obra ser de grande porte. O equipamento terá capacidade para 460 mil toneladas anuais. “Do ponto de vista de mercado, teria espaço para anteciparmos ela, seria muito bem-vindo. O mercado global de papel-cartão está super apertado.”

RESULTADO

A receita líquida da Klabin cresceu 40% ano a ano, para 4,358 bilhões de reais, ajudada por reajustes de preços em todos os segmentos. O volume de vendas aumentou 4% na mesma base de comparação, para 951 mil toneladas.

O resultado medido pelo Ebitda ajustado totalizou 1,928 bilhão de reais, acréscimo de 56% frente aos mesmos três meses de 2020, com a margem passando de 40% para 44%.







A geração de caixa por tonelada, medida pelo Ebitda ajustado deduzido investimentos (capex) de manutenção em relação ao volume vendido, foi de 1.768 reais/t no terceiro trimestre, aumento de 55% em relação a igual intervalo do ano passado.

O endividamento líquido da Klabin em reais caiu 5%, para 19,95 bilhões de reais no final do terceiro trimestre, com a relação dívida líquida/Ebitda em reais passando para 3,2 vezes, de 4,6 vezes um ano antes. Em dólares, a alavancagem ao final de setembro foi de 3,1 vezes.

O vice-presidente financeiro afirmou que a trajetória de redução da alavancagem continua no quarto trimestre e que a Klabin deverá encerrar o ano com o indicador de endividamento “mais perto da parte inferior da política” da empresa, de 2,5 a 3,5 vezes em dólares.

(Por Paula Arend Laier e Alberto Alerigi Jr.)

