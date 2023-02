Klabin tem lucro acima do esperado no 4º tri, mas vendas recuam

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/02/2023 - 10:32 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – A maior fabricante de papel para embalagens do Brasil, teve lucro líquido de 790 milhões de reais no quarto trimestre, em um desempenho acima do esperado pela média do mercado e impulsionado por aumentos de preços de produtos que minimizaram queda nos volumes vendidos, além de contribuição de variação cambial sobre a dívida.

O resultado dos três últimos meses do ano passado, porém, foi 25% menor que o obtido no quarto trimestre de 2021 e 62% inferior ao lucro líquido do terceiro trimestre do ano passado.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de 414,5 milhões de reais para a Klabin no quarto trimestre, segundo dados da Refinitiv.





O resultado financeiro, que tradicionalmente é um componente relevante nos resultados de empresas exportadoras, ficou negativo em 31 milhões de reais no quarto trimestre ante 390 milhões também negativos um ano antes.

O volume vendido caiu 5% na comparação anual e 9% na trimestral, a 928 mil toneladas. A receita líquida cresceu 11% sobre o quarto trimestre de 2021, para 5,1 bilhões de reais, mas caiu 7% na comparação trimestral. O mercado tinha expectativa de faturamento de cerca de 5 bilhões de reais no período.

Segundo a companhia, houve menor demanda no segmento de sacos, em meio a uma retração no consumo de cimento no Brasil. Em papelão ondulado, houve queda de 8% no volume vendido sobre um ano antes, “em função da redução da safra de frutas por problemas mercadológicos, especialmente na Europa, e climáticos”, afirmou a companhia. A Klabin citou ainda menor exportação de proteína, setor que, junto com frutas, a empresa “possui participação relevante no fornecimento de papelão ondulado”.

A companhia, que elevou o investimentos no final do ano em 37% sobre o mesmo período do ano anterior enquanto constroi a segunda máquina de papel em fábrica no Paraná – projeto conhecido como Puma 2 – teve geração de caixa medida pelo Ebitda ajustado de 1,9 bilhão de reais, praticamente em linha com o obtido um ano antes. Analistas esperavam 1,96 bilhão de reais, segundo a Refinitiv.

O endividamento em relação ao Ebitda caiu de 3 vezes no final de 2021 para 2,7 vezes no quarto trimestre em reais. Em dólares, a alavancagem passou de 2,9 vezes para 2,6 vezes.

A Klabin afirmou que o custo caixa total subiu 23% no quarto trimestre na comparação anual, para 3.399 reais por tonelada, já excluídos os custos de manutenção com paradas gerais programadas. Considerando apenas celulose, o custo caixa de produção da companhia no período foi de 1.338 reais por tonelada, expansão anual de 25%.





“As principais razões para estes aumentos estão relacionadas a forte alta nos preços das commodities no período, que impactaram os custos com combustível e insumos químicos, sobretudo a soda cáustica, bem como pela inflação de serviços e mão de obra e a menor receita de venda de energia devido à queda no PLD”, afirmou a Klabin no balanço, acrescentando que maior uso de fibras de terceiros também pesou no balanço.

