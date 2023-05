Klabin tem lucro acima do esperado no 1º tri

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 03/05/2023 - 8:32 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A Klabin teve lucro líquido de 1,26 bilhão de reais, alta de 44% sobre o desempenho de um ano antes, apesar de queda no volume vendido do período, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de 1,94 bilhão de reais, expansão anual de 13%.

Analistas, em média, esperavam lucro de 698 milhões de reais para a Klabin nos três primeiros meses do ano, com Ebitda de 1,81 bilhão, segundo dados da Refinitiv.

A companhia, maior produtora de embalagens de papel do Brasil e grande produtora de celulose, vendeu 2% menos no primeiro trimestre ante o desempenho de janeiro a março de 2022, num total de 881 mil toneladas. Mas a receita líquida subiu 9%, a 4,83 bilhões de reais.

“Os reajustes de preços realizados ao longo dos últimos trimestres mais do que compensaram o menor volume de vendas e a valorização do real em relação ao dólar que impacta as exportações”, afirmou o Klabin no balanço.

O custo caixa de produção de celulose no primeiro trimestre foi de 1.355 reais por tonelada, crescimento de 5% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, pressionada por maior uso de madeira de terceiros.

A Klabin encerrou março com uma alavancagem de 2,6 vezes em reais e dólares ante 2,4 vezes em reais e 2,7 vezes em dólares ao final do primeiro trimestre do ano passado.

