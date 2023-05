Klabin registra lucro líquido de R$ 1,262 bilhões no 1º tri, alta de 44% em 1 ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/05/2023 - 10:00 Compartilhe

São Paulo, 3 – A Klabin teve lucro líquido de 1,262 bilhão no primeiro trimestre de 2023, alta de 44% na comparação com o mesmo período de 2022. Em relação ao quarto trimestre de 2022, o lucro foi 60% maior, segundo balanço divulgado pela companhia nesta quarta-feira, 3.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi 13% maior que o do primeiro trimestre do ano passado, indo a R$ 1,942 bilhão, e cresceu 2% em relação ao quarto trimestre de 2022.

A receita líquida da Klabin atingiu R$ 4,831 bilhões no período, tendo expandido 9% em relação ao mesmo período de 2022 e recuado 5% sobre o trimestre anterior. Segundo a Klabin, o número foi resultado dos reajustes de preços realizados ao longo dos últimos trimestres.

O resultado financeiro da companhia ficou positivo em R$ 58 milhões no período, ante resultados negativos de R$ 77 milhões e R$ 31 milhões, nos comparativos anual e trimestral, respectivamente.

As despesas financeiras somaram R$ 224 milhões, mesmo patamar do trimestre anterior. Já as receitas financeiras totalizaram R$ 242 milhões no trimestre, crescimento trimestral de 57%. De acordo com a Klabin, isso foi decorrente do maior saldo médio de aplicações financeiras, da taxa de juros mais elevada e do efeito positivo da marcação a mercado dos títulos públicos mantidos no caixa.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias