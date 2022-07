Klabin recua forte e toca mínima desde 2020 após anunciar nova fábrica

SÃO PAULO (Reuters) – As units da Klabin chegaram a desabar mais de 8% nesta quinta-feira, após seu conselho de administração aprovar investimento de até 1,567 bilhão de reais na construção de uma fábrica de papelão ondulado em Piracicaba (SP). O plano teve objeção de alguns conselheiros da empresa.







A nova instalação terá capacidade para 240 mil toneladas anuais e previsão de início de operações no segundo trimestre de 2024, informou a companhia.

Por volta de 10h50, os papéis da Klabin caíam 5,35%, a 18,06 reais cada, liderando as perdas do Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, que perdia 0,92%. No pior momento, as units da empresa recuaram a 17,50 reais, mínima intradia desde maio de 2020

Analistas do Bradesco BBI afirmaram que o anúncio está em linha com a estratégia de longo prazo da Klabin, de aumentar sua flexibilidade operacional e nível de integração em um mercado em crescimento e historicamente menos volátil. Mas, acrescentaram, o capex (investimento) de cerca de 1.195 dólares por tonelada parece alto.

Eles lembram que quando a Klabin anunciou a aquisição dos ativos de papelão ondulado da International Paper no início de 2020, por menos de 300 dólares por tonelada na época, mencionou um estudo de 2019 da Pöyry de que um projeto greenfield de ponta exigiria cerca de 810 dólares por tonelada de investimento.

“Reconhecemos a inflação significativa no período, mas cerca de 1.195 dólares/t ainda é muito superior ao benchmark de 2019”, escreveram Thiago Lofiego e equipe em relatório a clientes.

Eles estimam, porém, que o anúncio não deve impactar materialmente a alavancagem financeira da empresa, que deve passar a 3 vezes na métrica dívida líquida/Ebitda no final de 2024, enquanto poderá gerar cerca de 140 milhões a 170 milhões de reais em Ebitda incremental para a empresa.

O analista Andre Vidal, da XP Investimentos, disse esperar que a empresa divulgue mais detalhes sobre o projeto, bem como forneça mais informações sobre a decisão de investimento e detalhes sobre o montante de capex necessário para o projeto, para possibilitar melhor analisar da geração de valor.

(Por Paula Arend Laier; edição de André Romani)