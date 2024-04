Klabin: Projeto Figueira deve produzir 70 mil ton de embalagens de papelão ondulado em 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/04/2024 - 20:47 Para compartilhar:

A Klabin confirmou nesta segunda-feira, 22, que o Projeto Figueira deve produzir este ano 70 mil toneladas de embalagens de papelão ondulado e deve alcançar o volume total projetado para a fábrica em 2026. A capacidade prevista é de 240 mil toneladas.

A nova unidade iniciou as operações hoje em Piracicaba (SP) com apenas parte do escopo anunciado: uma onduladeira e quatro impressoras. Os demais equipamentos estão previstos ao longo de 2024, seguindo cronograma de construção e conclusão da unidade fabril.

“O Projeto Figueira é a conclusão de um importante momento de expansão e consolidação da Klabin no setor de embalagens”, diz Douglas Dalmasi, diretor do Negócio de Embalagens da Klabin, em release divulgado à imprensa.

Segundo o executivo, a unidade vai agregar “máxima eficiência operacional”, fortalecendo a presença da companhia em segmentos já atendidos, além de adicionar “capacidade e tecnologia para novos clientes e mercados”. No total, o montante investido ficou em R$ 1,6 bilhão e permitirá que a Klabin alcance a marca de 1,2 milhão de toneladas de capacidade de conversão de papelão ondulado por ano.

Ainda de acordo com a empresa, o terreno de 1,17 mi m? onde está localizada a unidade tem “condições para receber projetos futuros de ampliação em papel reciclado e embalagens de papelão ondulado”.