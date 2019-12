Klabin investirá até R$ 450 mi em infraestrutura logística e rodoviária no PR

A Klabin celebrou um Protocolo de Intenções com o Governo do Estado do Paraná que estabelece condições gerais de ambas as partes para implantação do Projeto Puma II. O acordo prevê que a companhia poderá investir até R$ 450 milhões em infraestrutura logística e rodoviária, com foco em melhorias nas malhas viárias existentes na região de influência do projeto, localizado no município de Ortigueira.

Em contrapartida aos investimentos em infraestrutura a serem realizados pela Klabin, o Estado do Paraná concederá crédito presumido de ICMS, limitado ao valor efetivamente investido.

A empresa lembra, em comunicado ao mercado, que o projeto tem aporte total de R$ 9,1 bilhões, incluindo os investimentos mencionados, e prevê a construção de duas máquinas de papel kraftliner, com produção de celulose integrada, que serão instaladas na unidade industrial da companhia localizada em Ortigueira (PR).

“A melhoria da infraestrutura da região está alinhada ao melhor interesse dos acionistas e stakeholders em geral, em especial às comunidades locais que serão diretamente beneficiadas por esse investimento”, diz a empresa no comunicado.