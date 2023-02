Klabin foca em desalavancagem e ganho de eficiência em 2023, espera resultado melhor no 1º tri

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/02/2023 - 12:14 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – A Klabin vai focar em redução de endividamento e ganho de eficiência operacional este ano, e prefere se concentrar em uma operação azeitada da nova máquina de papelcartão do Projeto Puma 2 que deve ser ativada no segundo trimestre, afirmou o presidente da empresa, Cristiano Teixeira, nesta quinta-feira.

O executivo citou as prioridades ao responder pergunta de analista sobre um projeto de expansão da companhia em Santa Catarina. No final de 2022, a empresa mencionou que poderia ter uma decisão até o final deste ano.

“Neste momento, que pode se estender para o próximo ano…prefiro não trazer nenhuma visão do projeto em Santa Catarina”, disse Teixeira durante teleconferência com analistas. “Não há nenhuma relevância agora em falar sobre projetos neste ano e talvez no próximo, o ano é de desalavancar a companhia e ganhar eficiência operacional”, acrescentou.





O executivo da fabricante de papel para embalagens e celulose afirmou ainda que espera que o resultado no primeiro trimestre fique acima do apresentado no mesmo período do ano passado.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

