Klabin firma acordo com Timo para constituir SPE na área florestal

A Klabin informa que celebrou nesta terça-feira, 27, os acordos necessários para associação com a Timber Investment Management Organization (Timo) para a constituição de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE). O objetivo principal da SPE será a exploração da atividade florestal no Estado de Santa Catarina.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que a contribuição da Klabin para a formação do patrimônio da SPE se dará por meio do aporte de cerca de 9,7 mil hectares de florestas plantadas. A Timo, por sua vez, contribuirá com o montante de até R$ 500 milhões em caixa, parte no fechamento da operação e o restante em até 3 anos.

Os recursos aportados na SPE serão utilizados para aquisições e arrendamentos de cerca de 19,5 mil hectares de efetivo plantio, bem como o financiamento do plantio, substancialmente de Pinus, dessas áreas.

Conforme o comunicado, a Klabin terá o direito de preferência na compra da madeira produzida pela SPE, dentre outros direitos típicos conferidos a acionistas controladores de uma sociedade desta natureza. A conclusão desta operação está sujeita a condições precedentes usuais, incluindo a aprovação pelas autoridades regulatórias competentes.

“Essa associação permitirá à companhia ampliar seu maciço florestal no estado de Santa Catarina com eficiência de capital. Essa ampliação visa o abastecimento das fábricas atuais na região bem como a viabilização de futuros projetos de expansão. Dessa forma a Klabin reforça o seu compromisso com a disciplina na alocação de capital e criação de valor para todos os seus stakeholders”, diz a empresa no documento.

