Klabin fecha acordo para exploração de atividade florestal no Paraná

A Klabin fechou acordo com uma Timber Investment Management Organization (TIMO) para constituir uma empresa que vai explorar atividade florestal na região centro-sul do Paraná. Em comunicado, a companhia afirma que vai contribuir com o aporte de 9 mil hectares de florestas plantadas, enquanto a TIMO vai entrar com 11 mil hectares de árvores e mais 7 mil hectares de área útil.

Segundo o acordo, a Klabin terá direito de preferência na compra da madeira da área, além de outros direitos por ser acionista no empreendimento. A empresa explica que a associação vai permitir o abastecimento de suas fábricas de papel e celulose na região, sem que seja necessária alocação de recursos para efetivamente adquirir esse ativos, além de viabilizar uma futura expansão.