Klabin confirma emissão de US$ 500 milhões em notas sustentáveis no exterior

A Klabin confirmou nesta quarta-feira, 6, a emissão de US$ 500 milhões em títulos sustentáveis no exterior, com juros de 3,20% ao ano e vencimento em janeiro de 2031. A operação foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Segundo fontes, a demanda pelas notes batem em US$ 4 bilhões.

Estes títulos têm como característica estarem associados a desempenhos de indicadores sustentáveis definidos para 2025, que segundo a Klabin, estão em linha com as metas estabelecidas pela companhia para 2030.

Os três itens relacionados à emissão dizem respeito ao consumo de água, que deve ser igual ou abaixo de 3,68 m³ por tonelada de produção, equivalente a redução de 16,7% em relação ao 2018; mínimo de 97,5% de reutilização ou reciclagem de resíduos sólidos; e reintrodução ao ecossistema de pelo menos duas espécies nativas de animais em extinção.

Com os recursos, a Klabin vai recomprar antecipadamente títulos também emitidos no exterior com vencimento em julho de 2024, que possuem cupom de 5,250% ao ano, e valor principal total de US$ 271,462 milhões.

