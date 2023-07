KITKAT lança sabores inspirados nos estilos musicais para o The Town 2023

admin4i admin4 - https://istoe.com.br/author/admin4/ 17/07/2023 - 12:43 Compartilhe

KITKAT apresenta ao público quatro novos sabores exclusivos em celebração à primeira edição do The Town, festival que tem a KITKAT como um dos patrocinadores oficiais. Desenvolvidos em cocriação com a vibrante Geração Z e inspirados nos ritmos musicais presentes na primeira edição do maior festival de música, cultura e arte de São Paulo, cada estilo musical será representado por um sabor que conecta diretamente com sua essência: Rock & Roll, MPB, Funk e Pop.

As embalagens, que contaram com a parceria da CBA B+G para o desenvolvimento do design, trazem cores vibrantes e divertidas para cada gênero de música apresentado.

KITKAT Rock & Roll é uma homenagem ao estilo musical icônico, com uma mistura intensa do chocolate e o marcante gosto do tradicional e autêntico Whiskey. Essa combinação poderosa captura a atitude e a energia do rock ‘n’ roll. O KITKAT MPB ganha vida no sabor Caju Amigo, apresentando o toque de uma das frutas nativas do Brasil, que reflete a riqueza da música popular brasileira.

Já o KITKAT Funk é representado pelo drink que está sempre presente na noite paulistana dos jovens, o famoso drink Chevette. O sabor traz a combinação do limão e baunilha, proporcionando uma explosão vibrante a cada mordida. Por fim, o KITKAT Pop traz o Cupcake em sua representação, sendo divertido e colorido.

“O The Town traz como diferencial, a pluralidade de gêneros musicais. Por isso, co-criamos quatro sabores com a Geração Z, trazendo as características de cada estilo musical. O consumidor terá a chance de sentir em forma de chocolate a sinergia entre música, experiência e arte em um break inusitado”, afirma Patricia Nacamuta, Head de Marketing KITKAT.

Os novos sabores já estão à venda nas lojas e quiosques da marca de São Paulo, e estará presente na loja KITKAT dentro do The Town 2023. O preço sugerido é de R$3,90.

