Kisy festeja a formação de ‘identidade’ na seleção brasileira de vôlei feminino

Com 20 pontos, (18 de ataque, um de saque e um de bloqueio), a oposta Kisy foi a destaque da seleção brasileira de vôlei na vitória sobre a República Dominicana, em jogo válido pela terceira rodada da primeira semana da Liga das Nações, em Bossier City, nos Estados Unidos.

“Estamos construindo a identidade de um time. O Zé está dando a oportunidade para todas as jogadoras e estou muito feliz de ter ajudado a equipe”, disse a atleta, que atuou como titular no lugar de Lorenne.





“Nunca é fácil enfrentar a República Dominicana. Elas conhecem muito o nosso estilo de jogo, mas no final conseguimos os três pontos que são importantes para a sequência da competição”, concluiu Kisy.

Além e Kisy, a ponteira Julia Bergmann, com 13 pontos, e a central Carol, com 11, também se destacaram no triunfo sobre as dominicanas. O Brasil volta à quadra neste sábado, às 22 horas, para encarar os Estados Unidos.

“Vai ser uma partida na qual vamos precisar de muito foco e concentração. Os Estados Unidos têm uma velocidade diferente dos outros times e uma qualidade técnica muito boa. É um time que te dá poucos erros durante o jogo. Vai ser uma partida que para o futuro vai ser importante pelo leque de informações que vamos ter para a nossa evolução como equipe”, disse o técnico José Roberto Guimarães.