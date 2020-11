Kirby Morrow, dublador de ‘Dragon Ball Z’, morre aos 47 anos

Kirby Morrow, que foi responsável por dar voz às dublagens em inglês de uma série de anime japonesas, sendo a mais famosa ‘Dragon Ball Z‘, morreu aos 47 anos.

Segundo informações do site The Wrap, a notícia foi confirmada por um representante do dublador. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.

Nas redes sociais, Morrow compartilhava diversas fotos de convenções de cultura pop que participava. Em algumas delas, contam com mensagens de fãs, lamentando a morte.

Confira um dos posts de Morrow abaixo:

