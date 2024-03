Kings League: entenda o que é o torneio organizado por Piqué com Neymar, Falcão e Gaules

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/03/2024 - 23:10 Para compartilhar:

O ex-zagueiro Gerard Piqué pode até estar aposentado dos gramados, mas não consegue ficar longe do esporte. Ele é o criador do Kings World Cup, um torneio de futebol de 7 que conta com streamer famosos e ex-jogadores. Esta é a primeira vez que o evento vai ter uma edição mundial, sediada no México, com a participação de 32 equipes: 10 da Espanha, 10 das Américas e 12 convidados de países diferentes.

Duas equipes brasileiras já foram confirmadas para o evento esportivo. Uma delas é a G3X FC, comandada pelo streamer Alexandre Borba Chiqueta, mais conhecido como Gaules, que tem mais de 4 milhões de seguidores na Twitch. Outra é a FURIA FC, liderada pelo streamer Allan Rodrigues, conhecido como ‘O Estagiário’ e pelo ídolo do futsal, Falcão. Neymar será um dos apoiadores da equipe. Tanto a FURIA, quanto a G3X se destacam na área de eSports.

A competição ocorre entre os dias 26 de maio e 8 de junho e conta com a primeira fase em sistema suíço, ou seja, 40 duelos diretos e as etapas seguintes com disputas desde as oitavas de finais até a grande final pelo título. O vencedor é coroado como ‘King’, leva para casa o prêmio de US$ 1 milhão (quase R$ 5 milhões) e a taça do torneio.

As inscrições para participar dos times G3X FC e FURIA FC estão abertas no site kingsleague.pro desde quinta-feira, dia 7. No final do mês de março, serão realizadas provas em São Paulo antes do draft que definirá os 20 jogadores que vão compor os dois elencos.

A cada semana serão revelados novos times convidados para a Kings World Cup 2024 até o total de 12, com comandantes que vão desde lendas do mundo do futebol, até streamers e criadores de conteúdo famosos.

Especialistas acreditam que novos formatos como esses têm tudo para deslanchar no país, ainda mais utilizando o esporte mais popular como base e criando alternativas em dias que não há jogos dos principais campeonatos. “Esses eventos, quando bem promovidos, têm ótimas chances de dar certo. No entanto, o produto precisa ser bom”, aponta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo. “Essas iniciativas já nascem em um ambiente digital e atuam com nichos que possuem um público bastante engajado”, analisa Henrique Borges, CEO da Somos Young, empresa que atua no atendimento a sócios torcedores.

Já Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM, ressalta esse intercâmbio de sucesso entre o esporte e o entretenimento, como já vem acontecendo no boxe, por exemplo, com embates entre influenciadores e outros esportistas. “Formatos que misturam esporte e entretenimento através da mescla interessante de atletas, ex-atletas e celebridades do mundo das redes sociais têm comprovado audiência, engajamento e consequente sucesso. O que vimos acontecer no boxe agora chega ao futebol, atraindo os mais jovens com um formato mais curto e primariamente idealizado sob a ótica de como entreter o fã.”

PIQUÉ SE APOSENTA, MAS NÃO SE AFASTA DO ESPORTE

Além da Kings League, Piqué é dono do FC Andorra, time que disputa a Segunda Divisão do Campeonato Espanhol e ocupa a 21ª posição do torneio, lutando contra o rebaixamento. No início do ano, o ex-zagueiro disse que pretende voltar ao futebol como treinador, mas não anunciou qual seria o time.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias