Kimmich descarta interesse do Barcelona e reafirma compromisso com o Bayern de Munique

Oito temporadas não foram suficientes para o meia/lateral Kimmich buscar novos rumos. Com mais dois anos de contrato, o jogador garantiu permanecer no Bayern de Munique e descartou uma transferência para o Barcelona, que o tinha como alvo.

“Estou ciente dos rumores sobre o interesse do Barça, mas não estou preocupado. Como todos sabem, tenho mais dois anos de contrato e aqui no Bayern temos grandes planos”, disse o jogador.

Kimmich já disputou 347 jogos com a camisa do Bayern de Munique e marcou 40 gols. É ainda multicampeão pelo time, tendo conquistado oito vezes o Campeonato Alemão, seis vezes a Supercopa da Alemanha e três Copas da Alemanha.

O jogador, que atua em vários setores do campo, é um dos líderes do Bayern de Munique e não pensa em deixar tal posição. Ele já tem total confiança do técnico Thomas Tuchel.

O último título de Kimmich com o Bayern de Munique foi o Campeonato Alemão, no qual o clube conquistou na última rodada, ao vencer o Colônia por 2 a 1, combinado com um empate entre Borussia Dortmund e Mainz por 2 a 2.

