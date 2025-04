Kimi Antonelli sonha em se tornar um ‘Jannik Sinner’ da F1

ROMA, 8 ABR (ANSA) – Após se tornar o mais jovem piloto a liderar uma corrida na história da Fórmula 1 no último domingo (6), o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, já sonha em um dia se tornar um “Jannik Sinner ou um Valentino Rossi”, duas das maiores referências esportivas da Itália em nível mundial.

“É meu objetivo e espero chegar a este nível o mais rápido possível, [ainda que] o caminho seja longo e não seja fácil”, disse Antonelli em entrevista à Sky Sport, ao ser questionado se um dia poderia alcançar a idolatria do tenista número 1 do mundo ou do heptacampeão de MotoGP.

O piloto de 18 anos também comentou sobre sua participação de destaque no GP do Japão, ocorrido no último final de semana, quando bateu o recorde do tetracampeão Max Verstappen de liderança mais precoce em uma prova.

“Foi um ótimo fim de semana. Difícil no início, principalmente nos treinos livres, porque demorei um pouco a me adaptar ao carro e à pista”, explicou o piloto da Mercedes, que afirmou ter mantido “um belo ritmo” na corrida.

“Fazendo muitas voltas seguidas, consegui dominar cada vez mais o carro”, declarou Antonelli, que liderou o GP do Japão durante 10 voltas.

Agora o estreante está de olho na próxima etapa, no Bahrein, onde ele já pilotou um F1 nos testes de pré-temporada. “Tenho mais conhecimento [da pista] e, com certeza, poderei fazer melhor, principalmente na classificação”, disse. (ANSA).