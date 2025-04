Kimi Antonelli se torna mais jovem a liderar corrida na F1

ROMA, 6 ABR (ANSA) – O piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, se tornou neste domingo (6) o mais jovem a liderar uma corrida na história da Fórmula 1.

Após ter largado em sexto lugar, o novato de 18 anos, sete meses e 12 dias de vida assumiu a primeira posição graças às paradas nos boxes dos cinco adversários à sua frente. O recorde anterior era do tetracampeão Max Verstappen, com 18 anos, sete meses e 15 dias, no GP da Espanha de 2016, quando o holandês venceu pela primeira vez.

Antonelli ficou 10 voltas na liderança, mas acabaria retornando ao sexto lugar depois de fazer seu pit stop. Ainda assim, se tornou o mais jovem a fazer a volta mais rápida de uma prova na F1, com 1m30s965, recorde que também pertencia a Verstappen.

“Foi bonito [liderar], mas isso não me distraiu do meu foco, que era ter um bom ritmo. Estou acumulando experiência e entendendo o quanto posso forçar o carro, sobretudo na classificação”, disse Antonelli.

Em sua temporada de estreia na F1, o italiano é o quinto colocado no mundial de pilotos, com 30 pontos, 15 a menos que seu companheiro na Mercedes, George Russell (45), mas à frente dos dois carros da Ferrari: Charles Leclerc (20) e Lewis Hamilton (15). (ANSA).