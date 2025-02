Kimi Antonelli revela idolatria por Senna: ‘Piloto incrível’

SÃO PAULO, 5 FEV (ANSA) – O piloto italiano Andrea Kimi Antonelli, contratado pela Mercedes para substituir o heptacampeão Lewis Hamilton, não escondeu sua idolatria pelo brasileiro Ayrton Senna, falecido em 1994 após sofrer um acidente em Ímola.

Em uma entrevista ao site do time alemão, Antonelli declarou que usará o número 12 em sua temporada de estreia na Fórmula 1 “por causa de Senna”. A numeração foi utilizada pelo tricampeão mundial entre 1985 e 1988.

“É por causa do Ayrton Senna, mas também é o número que usei pela primeira vez em um monoposto, na Fórmula 4. Depois, eu tinha 12 anos quando entrei no programa júnior da Mercedes. [O número] Sempre me trouxe sorte e espero que continue a ser assim na F1”, afirmou o bolonhês.

Antonelli revelou que, quando era criança, viu diversas gravações de corridas de Senna e ficou “impressionado” com as habilidades do brasileiro, tido como um dos maiores pilotos de todos os tempos de sua categoria.

“Ele é meu ídolo e, mesmo que eu nunca tenha tido a sorte de vê-lo correr, sei que ele foi um piloto incrível, mas acima de tudo uma pessoa incrível”, comentou Antonelli.

O promissor piloto de 18 anos será parceiro do britânico George Russell na próxima temporada da F1. A aposta do chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, é tentar fazê-lo repetir o sucesso precoce de Max Verstappen da Red Bull. (ANSA).