Kim Kataguiri ganha indenização após site com nome do deputado direcionar usuários para portal do PT

O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil- SP) ganhou uma ação na Justiça paulista contra o autor de um site com o nome do parlamentar, mas que direcionava os usuários ao portal do PT (Partido dos Trabalhadores).

Na ação, Kim Kataguiri deve receber R$ 8 mil por danos morais, corrigido monetariamente desde a data da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês da data do evento danoso, do proprietário da página “www.kimkataguiri.com.br”. Além disso, o réu vai arcar com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2 mil.

O juiz responsável pelo caso observou que houve dano moral, apesar o “tom de galhofa (chacota)” pensado pelo criador do site.