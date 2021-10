Kim Kardashian usa nome de casada em promoção de seu episódio em programa humorístico

Em divulgação do seu episódio do Saturday Night Live, programa humorístico da televisão norte-americana, Kim Kardashian causou surpresa ao anunciar seu nome de casada para promover a atração.

‘Oi, sou Kim Kardashian West e apresentarei o SNL [Saturday Night Live] esta semana com Halsey”, disse a estral do reality de 40 anos.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o ex-marido de Kim, Kanye West, de 44 anos, estaria a ‘aconselhando discretamente’ antes de sua aparição no SNL neste fim de semana, inclusive com dicas de como atuar e qual roupas usar durante o show.

Segundo o site TMZ, Kardashian pretende continuar com o “West” de casada para “manter o mesmo sobrenome de seus quatro filhos”.

Mesmo com o anúncio do fim do casamento entre Kim e o rapper, o ex-casal manteria uma “relação de trabalho” após o fim do relacionamento conjugal. A dupla possui quatro filhos, North, de oito, Saint, cinco, Chicago, três, e Psalm, dois.

O SNL espera que Kardashian seja um grande atrativo para os telespectadores, especialmente após o início difícil da temporada 47.

