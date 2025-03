Kim Kardashian sugere que pode se casar pela quarta vez

A socialite Kim Kardashian, de 44 anos, sugeriu que pode tentar ser casada pela quarta vez. Durante um episódio recente do reality show “The Kardashians”, a empresária fez um comentário sobre um possível quarto matrimônio enquanto estava na Índia com sua irmã, Khloé, em julho de 2024.

Em meio à celebração de casamento dos bilionários indianos Anant Ambani e Radhika Merchant, Kim questionou qual seria o formato de seu próximo anel de noivado. Ela ainda se referiu à suposta união como sua “última e definitiva celebração” — mas não ficou claro se a empresária planeja se casar novamente ou se estava apenas brincando com a ideia.

Kim já foi casada três vezes: com Damon Thomas, Kris Humphries e Kanye West. Após o divórcio com o rapper, ela viveu romances com Pete Davidson, em 2022, e Odell Beckham Jr., entre 2023 e 2024.

Novo relacionamento

Em janeiro, a empresária revelou no reality show que está tendo um affair em segredo: “Eu tive a intenção de ficar solteira, mas estava mentindo para vocês”, brincou Kim, acrescentando: “Vocês realmente acham que eu não namoraria e não gostaria de atenção? Acho que não me conhecem”.

Segundo fontes da revista “US Weekly”, Kim estaria envolvida com alguém que não pertence ao mundo das celebridades e estaria mantendo o relacionamento fora dos holofotes. “Ela decidiu que sua próxima relação seria com alguém anônimo”, revelou o anônimo.