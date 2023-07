Kim Kardashian posa deslumbrante em cenário paradisíaco

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/07/2023 - 3:50 Compartilhe

Kim Kardashian é mais uma das famosas que curtem o verão no hemisfério norte em grande estilo. Nesta terça-feira, 18, a empresária compartilhou cliques estonteantes no Havaí (EUA), ilha onde visita, na companhia das irmãs, para o aniversário da sobrinha Penelope Disick.

“Arrisque e você receberá”, poetizou, na legenda da publicação. Nos cliques, ela aparece vestindo microbiquíni com top preto e calcinha branca e posando em uma espreguiçadeira ao anoitecer.

O post acumulou mais de 1,5 milhão de curtidas e 7,4 mil comentários em poucas horas. “A Kim me faz querer perseguir meus sonhos e me tornar a melhor versão de mim mesmo”, elogiou um seguidor. “Você fica tão bem com o cabelo escuro, Kimmy”, notou outro.

Confira:

