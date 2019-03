Kim Kardashian pagará aluguel durante 5 anos para ex-presidiário

A empresária Kim Kardashian, de 38 anos, comprometeu-se a pagar o aluguel de um ex-presidiário durante cinco anos. Matthew Charles já havia cumprido 20 dos 35 anos de sua sentença por posse de drogas e armas e foi a primeira pessoa a ser liberada após a reforma prisional dos Estados Unidos, aprovada em dezembro do ano passado.

De acordo com o TMZ, Charles não conseguiu alugar uma residência por conta de seu histórico, o que mobilizou a empresária a ajudá-lo com as despesas pelos próximos cinco anos.

No último domingo, 10, ele recorreu ao Facebook para comemorar a novidade e agradecer ao apoio recebido.

“Eu acabei de receber a notícia mais incrível esta noite que precisava compartilhar com todo mundo. Kim Kardashian West, por meio de Tracy, disse que ficou sabendo da minha situação, se sensibilizou e decidiu me ajudar. Kim não fez isso por atenção ou publicidade, mas eu tive que compartilhar, porque é bom demais e meu coração está prestes a explodir de felicidade. Deus é bom! Obrigada, Kim Kardashian e Tracy, pelo amor demonstrado por mim quando estava preso”, escreveu em seu perfil do Facebook.