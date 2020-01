Kim Kardashian mostra cozinha e choca seguidores: “Moraria nessa geladeira”

Kim Kardashian compartilhou uma série de stories, no Instagram, mostrando a cozinha de sua mansão, onde mora com o marido Kanye West e os quatro filhos: North, Saint, Chicago e Psalm.

Os vídeos chamaram atenção dos seguidores por conta do tamanho da cozinha, e principalmente, da geladeira. Além disso, também foi possível ver uma bancada enorme com todos os eletrodomésticos, todos de aço inox.

No Twitter, seguidores ficaram impressionados com a ostentação da socialite. “A quantidade de água da Voss que tem na geladeira da Kim Kardashian dava para comprar um carro popular”, escreveu um usuário. Outros seguidores brincaram com o tamanho da cozinha. “A cozinha é maior que Maceió todinha”, disse uma fã. “Eu moraria de boas nessa geladeira da Kim”, afirmou outra.

Assista a alguns vídeos compartilhados por Kim abaixo: