Kim Kardashian leva filhos para verem Neymar em jogo do PSG contra time de Cristiano Ronaldo

O empate sem gols entre Paris Saint-Germain e Al-Nassr, clube da Arábia Saudita onde joga Cristiano Ronaldo, contou com uma presença especial na torcida: Kim Kardashian. A modelo e a socialite americana levou seus filhos para verem o brasileiro.

Em suas redes sociais, Kim compartilhou algumas das fotos da viagem com os meninos. A empresária mostrou Saint West, seu filho com o cantor Kanye West, vestindo a camisa 10 de Neymar enquanto acenava para ele, que estava no banco de reservas. “E o tour de futebol com a mãe continua… no Japão! PSG X Al Nassr”, escreveu. O brasileiro acenou de volta para as crianças e, ao fim da partida, deu sua camisa para o garoto.

O amistoso de pré-temporada foi disputado em Osaka, no Japão, onde o clube parisiense fará uma série de partidas nos próximos dias. Este é o segundo jogo que Kim leva os filhos durante o período de pré-temporada no futebol. Na última sexta-feira, ela acompanhou, ao lado de outros nomes do esporte, a estreia de Lionel Messi pelo Inter Miami na Flórida, contra o Cruz Azul.

Foi o segundo jogo do PSG em sua preparação para a temporada. No primeiro, o técnico Luis Enrique não relacionou Neymar. Desta vez, o atacante brasileiro ficou no banco, mas não chegou a ser acionado pelo novo treinador. Neymar foi um dos poucos a não entrar em campo. Ele levou mais dias para se juntar ao grupo por causa de sua cirurgia no tornozelo direito.

Mbappé, por sua vez, não viajou sequer com o elenco do time francês. O atacante, alvo constante de rumores sobre o seu destino, pode deixar o Paris na atual janela de transferências. Seu destino mais provável é o Real Madrid. Na segunda-feira, o Al-Hilal, também da Arábia Saudita, ofereceu 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,5 bilhão) pelo jogador. O PSG autorizou a negociação direta com o atleta, que já descartou essa possibilidade.

