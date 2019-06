Kim Kardashian lançará maquiagem corporal que usa para disfarçar psoríase

Kim Kardashian anunciou nesta sexta-feira, 14, por meio do Instagram, que em breve lançará uma nova linha de cosméticos para o corpo. Na publicação, ela mostrou que usa um dos produtos para cobrir as lesões na pele provocadas pela psoríase.

“Estou tão animada para vocês experimentarem a minha nova coleção corporal da KKW Beauty. Ela consiste em três produtos diferentes (maquiagem corporal, um iluminador corporal líquido e um pó iluminador)”, descreveu ela.

Kim contou que usa a maquiagem para o corpo com mais frequência para melhorar o tom da pele e cobrir a psoríase. “Eu me machuco facilmente e tenho veias [aparentes] e este tem sido o meu segredo por mais de uma década. Eu aprendi a conviver e não ficar insegura com minha psoríase, mas tem dias, quando eu quero apenas cobri-la, eu uso essa maquiagem corporal”, disse.

Ela fez uma demonstração do produto com vídeos e uma foto publicados na rede social. Vale ressaltar, porém, que o produto é apenas um meio para disfarçar as lesões provocadas pela psoríase. Ao receber o diagnóstico, é preciso recorrer ao tratamento mais adequado.

Para casos mais leves da enfermidade, em que as lesões são pontuais, pomadas e cremes anti-inflamatórios resolvem o problema. Nas situações graves, quando o quadro se espalha pelo corpo, o tratamento com remédios biológicos é o mais eficaz, pois causa menos efeitos adversos. Antes disso, pode-se tentar tratamentos convencionais, com imunossupressores, mas estes baixam a imunidade e acarretam comprometimento no estômago, fígado ou rim.