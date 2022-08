Kim Kardashian grava filha cantando e leva bronca: ‘Apague isso’

Da Redação 19/08/2022 - 10:00 Compartilhe

Kim Kardashian levou uma bronca da filha, North West, de 9 anos de idade. A empresária gravou a pequena, que é fruto do seu casamento com o rapper Kanye West, cantando a música ‘Versace on the Floor’, de Bruno Mars, dentro do carro.

No momento da gravação, North estava cantando com a prima, Penelope Disick, de 10 anos de idade, filha de Kourtney Kardashian e Scott Disick. Kim, então, pediu para as duas cantarem mais, ao que foi interrompida pela primogênita, que gritou: “Mãe! Mamãe! Mãe, por favor, apague isso!”.

A empresária riu e continuou gravando enquanto sua filha, que jogou as mãos para o ar em frustração. Já Penelope ficou quieta enquanto dava um sorriso para a câmera.