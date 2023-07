Kim Kardashian e Tom Brady estariam vivendo affair, diz site

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/07/2023 - 11:16 Compartilhe

A fila andou! Kim Kardashian e Tom Brady estariam vivendo uma affair, segundo fontes do The Daily Mail que estavam numa festa organizada pelo CEO da Fanatics Michael Rubin, nos Hamptons, em Nova York, nos EUA, da qual o casal também estava.

A socialite e o ex-jogador de futebol americano estarariam “super sedutores um com o outro na festa de Rubin”. Além disso, eles teriam sido vistos juntos durante o dia na praia e novamente dançando à noite.

O rumor de affair entre eles já havia sido iniciado no começo deste ano, quando veículos internacionais relataram que a empresária tentava comprar uma casa de férias perto da de Brady, nas Bahamas.

Tom Brady terminou seu casamento com Gisele Bündchen em outubro do ano passado, já Kim finalizou o seu divórcio com Kanye West em novembro do mesmo ano.

