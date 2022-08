Kim Kardashian e Pete Davidson terminam namoro após nove meses juntos

Da Redação 06/08/2022 - 2:30 Compartilhe

Após nove meses, chegou ao fim o namoro entre Kim Kardashian e Pete Davidson. A informação foi divulgada pelo portal “E! News”, que confirmou com uma fonte próxima do casal.

Segundo a publicação, o término aconteceu nesta semana, sem uma data específica, mas de forma amigável entre a empresária e o comediante.

Um dos motivos que podem ter contribuído para o fim do relacionamento teria sido a agenda atribulada dos dois. No momento, Davidson está na Austrália filmando o longa “Wizards!”, enquanto Kim segue trabalhando nos Estados Unidos.

“Eles têm muito amor e respeito um pelo outro, mas descobriram que a longa distância e horários exigentes dificultavam muito a manutenção de um relacionamento”, disse uma fonte ao E! News.

No início do relacionamento dos dois, Kim e Pete enfrentaram dificuldades com o ex-marido da empresária, o rapper Kanye West, que não escondeu seu descontentamento com o novo namoro de sua ex, e chegou a trocar farpas com o humorista pelas redes sociais.

Kanye chegou a compor uma música, “Easy”, para atacar Davidson e disse que ele havia mostrado uma foto nua de Ariana Grande, ex-namorada do ator, para um amigo em comum dos dois.

Na época da troca de farpas, o próprio Kanye estava em um novo relacionamento, com a modelo e atriz Julia Fox, mas devido ao comportamento do rapper em relação ao namoro de Kim e Davidson, e também por ele ter declarado que ainda amava a ex-mulher, Julia Fox terminou o namoro com Kanye.