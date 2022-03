Kim Kardashian e Kanye West estão oficialmente divorciados

Nesta quarta-feira (02), um juiz de Los Angeles, Califórnia, aprovou a separação oficial de Kim Kardashian e Kanye West. De acordo com informações do TMZ, a socialite esteve virtualmente na audiência, diferente do ex, que não apareceu, deixando apenas seu advogado encarregado do compromisso.

Kanye foi contra o divórcio desde o início da separação, chegando até a usar as redes sociais apelando ao público para que Kim mudasse de ideia. O rapper também alfinetou o atual namorado da ex, Pete Davidson.

