Kim Kardashian é convidada por brasileira para luta de UFC

Kim Kardashian recebeu um convite inusitado. A socialite foi chamada pela lutadora brasileira de UFC Amanda Nunes para um confronto no ringue. A ideia surgiu após Dana White, presidente do UFC, dizer que um embate entre as duas seria o maior evento da história do MMA.

A luta do lendário boxeador Floyd Mayweather contra o YouTuber Logan Paulo movimentou milhões de dólares não só em cachês para os lutadores, como também na venda do evento em pay-per-view e em casas de apostas.

As vultosas cifras fizeram com que muita gente questionasse Dana White sobre contratar a celebridade para seus times de lutadores do UFC e o chefão da companhia prometeu pensar no caso.

