Kim Jong-un recebe ministro da Defesa russo em Pyongyang

SEUL, 27 JUL (ANSA) – O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, recebeu nesta quarta-feira (27) o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, em Pyongyang.

A agência oficial norte-coreana de notícias Kcna disse que os dois tiveram “uma reunião amigável” e que Shoigu entregou a Kim uma carta assinada pelo presidente Vladimir Putin.

As duas autoridades também visitaram uma exposição de equipamentos militares, onde o ministro russo foi apresentado a novas armas e artefatos desenvolvidos pelo regime, incluindo mísseis e drones.

“Lembrando com profunda emoção a história da profunda amizade entre os dois países, discutiram questões de interesse mútuo em termos de defesa e segurança nacional, regional e internacional.

Foi uma oportunidade importante para desenvolver as relações estratégicas e tradicionais”, reportou a Kcna.

O comunicado da agência também diz, sem citar diretamente a guerra com a Ucrânia, que Pyongyang apoia totalmente a batalha russa “por justiça” e para “proteger a soberania”.

A visita ocorreu no âmbito das comemorações do aniversário do armistício entre os blocos capitalista e comunista na Guerra da Coreia, que em 27 de julho de 1953 dividiu o país em dois.

Essa foi a primeira visita internacional ao chefe do regime norte-coreano desde o início da pandemia de Covid-19.

Kim Jong-un também recebeu uma comitiva da China por ocasião do “Dia da Vitória”, como a data é chamada na Coreia do Norte.

