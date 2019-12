Kim Jong-un ordena preparação de ‘medidas ofensivas’

SEUL, 30 DEZ (ANSA) – O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, pediu para militares e diplomatas prepararem “medidas ofensivas” para proteger a “segurança e a soberania” do país.

A notícia foi divulgada pela imprensa oficial de Pyongyang nesta segunda-feira (30), em meio ao impasse nas negociações com os Estados Unidos. Na noite do último domingo (29), Kim já havia convocado uma reunião com seu gabinete para discutir a questão.

O líder deu prazo até o fim de 2019 para os EUA modificarem sua posição nas negociações nucleares e ameaça encerrar a moratória da Coreia do Norte nos testes com armas atômicas e mísseis balísticos.

Durante a reunião plenária do Partido dos Trabalhadores norte-coreano, Kim “enfatizou a necessidade de tomar medidas positivas e ofensivas para garantir plenamente a soberania e a segurança do país”, segundo relato da agência KCNA.

As tratativas entre Kim e Donald Trump estão travadas desde a fracassada cúpula de fevereiro passado, no Vietnã, quando o norte-coreano exigiu o fim das sanções internacionais para desmantelar seu principal complexo nuclear.

Os dois líderes chegaram a se encontrar novamente em junho, na zona desmilitarizada de Panmunjom, mas as conversas não avançaram. (ANSA)