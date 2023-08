Kim Jong-un diz que Marinha fará parte de dissuasão nuclear

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/08/2023 - 13:01 Compartilhe

PEQUIM, 29 AGO (ANSA) – O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, afirmou que a Marinha do país será uma “componente da dissuasão nuclear estatal” com o carregamento de ogivas atômicas.

A inteligência sul-coreana acredita que Pyongyang está acelerando seus planos de implantar mísseis balísticos lançados por submarinos com ogivas nucleares estratégicas.

Em um discurso proferido no último domingo (27) ao comando naval da nação, Kim criticou a cooperação entre Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. O ditador chamou os líderes destes três países de “chefes de gangues”.

Kim ainda destacou a necessidade da Marinha de Pyongyang de “se preparar para quebrar a vontade de guerra do inimigo”.

“As ações conflitantes dos EUA, Japão e Coreia do Sul desestabilizam a região da península coreana e aumentam o risco de guerra nuclear, inclusive no mar. A situação atual exige que a nossa Marinha faça todos os esforços para manter um alerta de combate constante”, disse Kim.

Na cerimônia, o líder norte-coreano esteve ao lado da filha, Ju-ae, no que marcou a sua primeira aparição pública desde 16 de maio, quando acompanhou o pai em uma inspeção de campo antes do fracassado lançamento de um satélite espião militar. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias