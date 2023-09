Kim encerra visita à Rússia e é presenteado com drones

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 17/09/2023 - 9:31 Compartilhe

Ditador norte-coreano passou seis dias no país, onde se reuniu com Vladimir Putin e com o Alto Comando militar. Ocidente alerta contra possível novo acordo bélico entre as duas nações internacionalmente isoladas.O líder norte-coreano, Kim Jong-un, encerrou neste domingo (17/09) uma visita de seis dias à Rússia, onde se reuniu com o presidente Vladimir Putin e com o Alto Comando das Forças Armadas do país.

A viagem agravou as preocupações do Ocidente quanto a um novo acordo armamentista entre as duas nações internacionalmente isoladas, o que poderia resultar em violações de várias sanções internacionais.

Analistas temem que o aprofundamento da cooperação militar possa dar novo impulso à invasão russa da Ucrânia. Moscou teria interesse em adquirir munições norte-coreanas para suprir suas forças nas frentes de batalha, enquanto Pyongyang, almejaria viabilizar o desenvolvimento de seu programa nuclear.

No entanto, a viagem de Kim e a recepção grandiosa oferecida pelos russos ao ditador deixaram claro o alinhamento dos interesses de ambas as nações, em meio ao agravamento das tensões com o Ocidente.

Washington e Seul prometeram "duras consequências" no caso de violações das sanções. O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, condenou a parceria militar entre os dois Estados como "ilegal e injusta" e disse que a comunidade internacional se unirá ainda mais para enfrentar essa questão.

Tapete vermelho e presentes bélicos

Kim embarcou em seu trem blindado de volta a Pyongyang após uma cerimônia de despedida na estação da cidade de Artyom, no extremo leste do país, a 256 quilômetros da fronteira com a Coreia do Norte. O evento contou com a presença do ministro russo dos Recursos Naturais, Alexander Kozlov.

A agência Tass informou que Kim recebeu cinco drones explosivos "kamikaze", um drone de reconhecimento Geran-25 "com decolagem vertical" e um kit de vestimentas à prova de balas "não detectáveis por câmeras térmicas" como presentes do governo da região de Primorye, que faz fronteira com a Coreia do Norte e a China.

Um dos principais pontos no roteiro da viagem de Kim na Rússia, iniciada na terça-feira, foi o encontro com Putin no principal porto aeroespacial russo, o cosmódromo Vostochny, onde ficou clara a intenção do líder norte-coreano de adquirir equipamentos de reconhecimento através do espaço, assim como tecnologias de mísseis.

Kim se reuniu neste sábado com o ministro russo da Defesa, Serguei Shoigu, e outras autoridades militares em um aeroporto em Vladivostok, onde pôde ver de perto algumas das aeronaves militares russas, incluindo bombardeiros estratégicos como os Tu-160, Tu-95 e Tu-22 utilizados na guerra da Ucrânia, com capacidade de lançar mísseis de cruzeiro.

Shoigu também exibiu um exemplar do moderno míssil supersônico Kinzhal, transportado por um caça MiG-31, utilizado pela primeira vez em combate na Ucrânia.

"Nova era de amizade"

A imprensa estatal norte-coreana destacou que Kim e Shoigu teriam discutido a expansão da "cooperação tática e estratégica". O ministro russo disse a jornalistas que os dois países planejam a realização de exercícios militares conjuntos.

Em julho deste ano, Shoigu realizou uma rara visita à Coreia do Norte, onde inspecionou sistemas de defesa do país, que incluem mísseis capazes de atingir o território dos Estados Unidos. Sua passagem pelo país aliado foi vista com um forte sinal do aprofundamento das relações entre as duas nações.

A agência de notícias estatal norte-coreana KCNA descreveu a atmosfera da visita de Kim à Rússia como "fervorosa e calorosa", e disse que marcou o início de "uma nova era de amizade solidariedade e cooperação" entre as duas nações.

Kim esteve ainda no oceanário de Primorsky, onde assistiu a espetáculos com baleias beluga, golfinhos, focas e com um leão-marinho que, segundo a imprensa russa, teria sido bastante apreciado pelo ditador.

