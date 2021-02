Kim culpa autoridades norte-coreanas pela má gestão da economia

O líder norte-coreano Kim Jong Un criticou altos oficiais de seu país pela sua falta de “inovação” e de “táticas claras”, e os culpou pelas dificuldades econômicas da Coreia do Norte, segundo informou a imprensa estatal nesta sexta-feira (12).

Segundo a agência de notícias estatal KCNA, em uma reunião com altos líderes, Kim “criticou duramente” esses responsáveis por elaborar planos para vários setores que não refletem “a ideia e a política” estabelecidas em janeiro pelo Congresso do partido comunista no poder.

Esse congresso, o primeiro desse tipo em cinco anos e apenas o oitavo na história da Coreia do Norte, estabeleceu um novo plano econômico.

No entanto, o congresso voltou a ilustrar as pressões exercidas sobre a economia e o governo norte-coreanos, em um contexto de pandemia, sanções internacionais e fracasso das negociações nucleares com Washington.

Nesse momento, Kim Jong Un se desculpou várias vezes pela má gestão econômica e prometeu prosperidade ao país.

Nesta sexta-feira, no fim de uma reunião de quatro dias com altos responsáveis, a mídia estatal afirmou que Kim os criticou pela sua falta de “pontos de vista inovadores e de táticas claras” para resolver os problemas econômicos.

Kim citou o exemplo da agricultura, onde são estabelecidos objetivos de produção “sem levar em conta a situação atual”, e de outros setores, cujos responsáveis são acusados de incompetentes e de “simular que trabalham”.

